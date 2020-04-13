للبيع.فيلا 10 غرف في مدينة محمد بن زايد أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : 10 غرف نوم - صالة - مجلسين - غرفة خادمة ملاحق خارجية كود رقم : VI 114130 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733