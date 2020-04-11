للبيع.فيلا 10 غرف في الباهية القديمة أبوظبي الفيلا مكونة من : 4 غرف ماستر - 2 غرف نوم - 6 حمامات مجلس كبير خارجي : 4 غرف نوم - غرفة معيشة - غرفة خدامة - غرفة سائق - 7 حمامات - مطبخ خارجي كود رقم : VI 115285 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733