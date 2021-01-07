للبيع.فيلا 10غرف | 42,000 قدم مربع | القرم أبوظبي الفيلا تقع على شارعين مكونة من : 10 غرف نوم - 2 مجلس - 2 صالة - غرفة طعام - 2 مطبخ - 12 حمام - غرفة سائق مساحة الأرض : 42000 قدم مربع السعر قابل للتفاوض كود رقم : VI 2853 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733