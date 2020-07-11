(للبيع)
|اتصل بابو معاذ0524297621 للبيع فيلا واسعة 8000 قدم فى العذرا الشارقة السعر 1.5مليون قابل للتفاوض عباره عن ٤ غرفماستر في الطابق العلوي + صاله كبيرة تحت غرفه ماستر+صالة كبيرة+ مطبخ واسع ملحق (مطبخ وغرفه خدامه +حمام ) قيد الانشاء : الاعمال المتبقية مطلوب تكلفتها حوالى ٢٠٠ الف لكى تكون جاهزة . المبلغ قابل للتفاوض بالزيادة او النقصان المساحه ٨٠٠٠ قدم ALJADWALREAL ESTATE ContactAbu Moaz 0524297621 Forsale a spacious villa 8000 feet in AL AZRA Sharjah price 1.5 million negoti
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal real estate
|التليفون:
|05024297621
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- العزرا
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|11/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062742
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
2,200,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
2,200,000 درهم
2,500,000 درهم
1,500,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
2,200,000 درهم
2,500,000 درهم
2,500,000 درهم
1,300,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
1,650,000 درهم
1,500,000 درهم
2 درهم
2 درهم
2 درهم
اتصل
2,500,000 درهم