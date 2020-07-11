اتصل بابو معاذ0524297621 للبيع فيلا واسعة 8000 قدم فى العذرا الشارقة السعر 1.5مليون قابل للتفاوض عباره عن ٤ غرفماستر في الطابق العلوي + صاله كبيرة تحت غرفه ماستر+صالة كبيرة+ مطبخ واسع ملحق (مطبخ وغرفه خدامه +حمام ) قيد الانشاء : الاعمال المتبقية مطلوب تكلفتها حوالى ٢٠٠ الف لكى تكون جاهزة . المبلغ قابل للتفاوض بالزيادة او النقصان المساحه ٨٠٠٠ قدم ALJADWALREAL ESTATE ContactAbu Moaz 0524297621 Forsale a spacious villa 8000 feet in AL AZRA Sharjah price 1.5 million negoti