للبيع فيلا واسعة مع الاثاث المويهات 2 عجمان السعر 1.5 مليون

(للبيع)
|الفيلا واسعة مع الاثاث فى المويهات 2 عجمان تتكون من:- 5 غرف واسعة 5 حمامات واسعة بلكونه صاله واسعة مجلس واسع حديقة واسعة المساحة 7000 قدم مربع = 650 متر مربع . السعر 1500000 درهم ALJADWAL REAL ESTATE 0524297621 The villa is spacious with furniture in the 2 ajman slates consisting of: - 5 spacious rooms 5 spacious bathrooms Balcony Big hall Big Majlis Spacious garden Area :- 7000 sq.ft = 650 sq.m PRICE 1.5 MILLION ALJADWAL REAL ESTATE 0524297621
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal real estate
|التليفون:
|0524297621
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|العنوان:
|- المويهات
عجمان - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064432
1,500,000 درهم
150,000 درهم