للبيع فيلا واسعة طابق واحد في الخزامية الشارقة 12000 قدم - 1.5 مليون تفاوض

للبيع فيلا واسعة فى الخزامية الشارقة مساحة 12000 قدم مربع تتكون من قسمين :- القسم الأول •٢غرفه ماستر • صاله كبيرة •غرفة خدامه •مطبخ •حوش •كراج القسم الثاني •٤ غرف •صاله •مجلس خارجي •مطبخ خارجي •مخزن •غرفة خدامه وحوش وكراج المساحة :- 12000 قدم مربع = 1115 متر مربع . السعر المطلوب :- 1,5 مليون درهم قابل للتفاوض . ALJADWAL REAL ESTATE 0524297621 For sale a spacious villa in Al Khezamia Sharjah 12000 sq.ft consists of two parts :- Section 1 2 Maste