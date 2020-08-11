للبيع فيلا واسعة طابق واحد في الخزامية الشارقة 12000 قدم - 1.5 مليون تفاوض

(للبيع)
|للبيع فيلا واسعة فى الخزامية الشارقة مساحة 12000 قدم مربع تتكون من قسمين :- القسم الأول •٢غرفه ماستر • صاله كبيرة •غرفة خدامه •مطبخ •حوش •كراج القسم الثاني •٤ غرف •صاله •مجلس خارجي •مطبخ خارجي •مخزن •غرفة خدامه وحوش وكراج المساحة :- 12000 قدم مربع = 1115 متر مربع . السعر المطلوب :- 1,5 مليون درهم قابل للتفاوض . ALJADWAL REAL ESTATE 0524297621 For sale a spacious villa in Al Khezamia Sharjah 12000 sq.ft consists of two parts :- Section 1 2 Maste
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal real estate
|التليفون:
|0524297621
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|العنوان:
|الخزامية- الشارقة
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064858
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