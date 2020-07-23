للبيع فيلا واسعة جدا جدا في النخيلات الشارقة 2600000 درهم

(للبيع)
|للبيع فيلا واسعة جدا جدا في النخيلات الشارقة تتكون من:- 11 غرفة كبيرة 5 حمامات 3 مطابخ مساحة الأرض 7500 قدم مربع = 697 متر مربع 2600000 درهم AL JADWAL REAL ESTATE 0524297621 For sale very spacious villa in al nekhailat sharjah :- 11 bed rooms 5 bath rooms 3 kitchen plot area 7500 sq.ft = 696.77 Square Meters AL JADWAL REAL ESTATE 0524297621
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal real estate
|التليفون:
|05024297621
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|العنوان:
|- النخيلات
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,600,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063737
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