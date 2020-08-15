للبيع فيلا واسعة تشطيب سوبر لوكس الشرقان الشارقة 2.8 مليون

(للبيع)
|للبيع فيلا واسعة تشطيب سوبر لوكس الشرقان الشارقة :- 5 غرف نوم واسعة جدا 5 حمامات بمساحات مختلفة وواسعة مجلس رجالي واسع مجلس حريمي صاله واسعة مطبخ داخلي كبير الطابق العلوي يتكون من :- 4 غرف نوم مساحات كبيرة وغرفة في الطابق الأرضى واسعة تشطيب سوبر لوكس الملحق الخارجى عبارة عن مطبخ واسع وغرفة خادمه وحمام أكثر من بلكونة للفيلا حديقة مميزة 3 براكن حالتها ممتازة من الفلل القليلة المميزة لان تصميها من الداخل مميز جدا وراقى مساحة 11.300 قدم مطلوب 2,8 مليون الجدول للوساطة العقارية 0524297621
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal real estate
|التليفون:
|0524297621
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|العنوان:
|- الشرقان
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,800,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|15/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065029
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