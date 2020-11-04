للبيع فيلا واسعة تشطيب سوبر لوكس الشرقان الشارقة 2.55 مليون قابل للتفاوض

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع فيلا واسعة تشطيب سوبر لوكس الشرقان الشارقة تتكون من:- 5 غرف نوم واسعة جدا 5 حمامات بمساحات مختلفة وواسعة مجلس رجالي واسع للعائلات الكبيرة مجلس حريمي مصمم بطريقة مميزة صاله واسعة مطبخ داخلي كبير ومصمم بطريقة ممتازة الطابق العلوي 4 غرف نوم مساحات كبيرة وتشطيب سوبر لوكس وغرفة في الطابق الأرضى واسعة وتشطيب سوبر لوكس الملحق الخارجى عبارة عن مطبخ واسع وغرفة خادمه وحمام أكثر من بلكونة للفيلا بمساحات كبيرة مع اطلالة خلابة حديقة مميزة براكن داخلية لثلاث سيارات حالتها ممتازة من الفلل ال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: AlJadwal real estate
التليفون: 0589073957

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العنوان: للبيع فيلا واسعة تشطيب سوبر لوكس الشرقان الشارقة 2.55 مليون قابل للتفاوض- sharqan
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,550,000 درهم
تاريخ الإعلان: 15/11/2020
رقم الإعلان: 2072611
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