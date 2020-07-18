للبيع فيلا واسعة بمنطقة فلج المعلا النبعة -أم القيوين السعر 1200000 درهم تف

(للبيع)
|للبيع فيلا واسعة بمنطقة فلج المعلا النبعة بأم القيوين تتكون من:- 3 غرف ماستر +مجلس +حمام +مطبخ كبير +صاله ملحق عبارة عن غرفتين +صاله +حمام+مطبخ مساحة :18168 قدم مربع السعر 1200000 درهم قابل للتفاوض Al Jadwal Real Estate Whatsapp or Call: 05242197621 For sale a spacious villa in Falaj Al Mualla Um al-Quwain 3 master rooms + board +4 bathroom + Big kitchen + Hall Two rooms attached + lounge +bathroom + kitchen Area:18,168 square feet (1,687.85 Square Meters ) Price 1200,000
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal real estate
|التليفون:
|+201068195220
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- فلج المعلا
أم القيوين - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,200,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|18/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063252
2,600,000 درهم
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