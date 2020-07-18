للبيع فيلا واسعة بمنطقة فلج المعلا النبعة -أم القيوين السعر 1200000 درهم تف

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تفاصيل الإعلان
للبيع فيلا واسعة بمنطقة فلج المعلا النبعة بأم القيوين تتكون من:- 3 غرف ماستر +مجلس +حمام +مطبخ كبير +صاله ملحق عبارة عن غرفتين +صاله +حمام+مطبخ مساحة :18168 قدم مربع السعر 1200000 درهم قابل للتفاوض Al Jadwal Real Estate Whatsapp or Call: 05242197621 For sale a spacious villa in Falaj Al Mualla Um al-Quwain 3 master rooms + board +4 bathroom + Big kitchen + Hall Two rooms attached + lounge +bathroom + kitchen Area:18,168 square feet (1,687.85 Square Meters ) Price 1200,000
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: aljadwal real estate
التليفون: +201068195220

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - فلج المعلا
أم القيوين -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,200,000 درهم
تاريخ الإعلان: 18/7/2020
رقم الإعلان: 2063252
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