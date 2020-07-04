(للبيع)
|للبيع | فيلا من 5 غرف | سانت ريجس بجزيرة السعديات أبوظبي هذه الفيلا الكبيرة مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم - مجلس - غرفة معيشة - غرفة عائلة - صالة - مخزن - غرفة سائق - غرفة خادمة مطبخ - حمام - موقف 3 سيارات - حمام سباحة طابق أول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - مخزن كود رقم : VI 108085 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل شركة مع فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 2018/5373353733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|4/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062122
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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