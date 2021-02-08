للبيع فيلا من المالك تشطيب سوبر ديلوكس اول ساكن

للبيع فيلا سكنية منطقة تشطيب سوبر ديلوكس اول ساكن مساحة ( 100 ×150 قدم ) الدور الارضي : غرفة نوم ماستروصالة مع مغاسل وحمام و صالة طعام و مستودع صغير ومجلس خارجي مع غرفة طعام وملحق خدماتي مطبخ رئيسي وغرفة خادمة ومخزن وغرفة غسيل وغرفة سائق الدور الاول :- اربع غرف نوم ماستر وصالة مع حمام ومطبخ تحضيري ومخزن . المكيفات اسبيلت السعر ( 5.900.000 ) قابل للتفاوضمن الجادين بالمعقول للتواصل بوحمدان 0557511102