للبيع فيلا منطقة خليفة أ موقع مميز قريبة من الخدمات تشطيب راقي

(للبيع)
|السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع فيلا سكنية منطقة خليفة أ موقع مميز قريبة من الخدمات الفيلا تتكون من دورين مساحة الارض( 10434.17 قدم ) مواصفات الفيلا الدور الارضي مجلس وصاله طعام وصاله عائليه واسعه وغرفة ماستر ومطبخ ومخزن وغرفة خادمة وغرفة غسيل وكوي وغرفة سائق ومسبح الدور الاول اربع غرف نوم ماستر وصاله مرتبة الفيلا تحت التشطيب السعر ( 4.950.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102 للتواصل :-اليازيه 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- خليفه 1
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|20/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063372
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