للبيع فيلا منطقة جنوب الشامخة موقع مميز تشطيب سوبر ديلوكس وبها ملحق

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تفاصيل الإعلان
للبيع فيلا منطقة جنوب الشامخة موقع مميز تشطيب سوبر ديلوكس وبها ملحق المساحه 120×100 الفيلا تتكون من دورين وملحق متصل بالفيلا الدور الارضي مجلس وصاله طعام وحمام ومغاسيل ومجلس نساء وحمام ومغاسيل وصاله وغرفة ماستر وملحق الفيلا مطبخ ومخزن وغرفة خادمة وغسيل والدور الاول اربع غرف ماستر وصاله ومطبخ تحضيري وحوش كبير وغرف ملابس وحديقة معمولها جبس وديكور من الداخل تكييف مركزي السعر المطلوب ( 4.500.000 درهم قابل للتفاوض ) للتواصل بوحمدان 0557511102 للتواصل :- اليازيه 0526988864
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

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العنوان: - الشامخه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,500,000 درهم
تاريخ الإعلان: 19/1/2020
رقم الإعلان: 2049637
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