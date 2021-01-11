للبيع فيلا منطقة الريف ( 2 ) ثلاث غرف تشطيب سوبر ديلوكس

(للبيع)
|السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع فيلا منطقة الريف ( 2 ) تتكون الفيلا من ثلاث غرف نوم وغرفة خادمة و صاله ومطبخ مفتوح الفيلا طابقين تشطيب سوبر ديلوكس وفي باركن وحوش السعر ( 1750.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102 للتواصل اليازية 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- خليفه 1
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|11/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079466
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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