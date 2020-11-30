للبيع.فيلا مميزة 9 غرف | على زاوية وشارعين | شارع المطار أبوظبي الفيلا تطل على زاوية وشارعين مكونة من : طابق أرضي : 7 ستوديوهات طابق أول : 7 ستوديوهات طابق الرووف : 4 ستوديوهات مساحة الأرض : 5,400 قدم مربع كود رقم : VI 113834 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA)