للبيع. فيلا مميزة | 7 غرف نوم ماستر | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا الفخمة مكونة من : 7 غرف نوم ماستر- مجلس - غرفة معيشة - صالة طعام - غرفة خادمة - مطبخ تحضيري- مطبخ رئيسي - مخزن - ملحق خارجي مساحة الأرض : 11,250 قدم مربع ملاحظة : هذه الفيلا تحت الانشاء يتم تسليمها بعد 3 شهور كود رقم : VH 980237 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733