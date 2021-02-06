للبيع.فيلا مميزة | 6 غرف نوم | مصعد | مجلس خارجي | مدينة خليفة أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا مميزة | 6 غرف نوم | مصعد | مجلس خارجي | مدينة خليفة أبوظبي فيلا مميزة في مدينة خليفة أ مكونة من : 5 غرف نوم ماستر - مجلس رجالي كبير - مجلس حريمي - مغاسل - صالة طعام صالة جلوس - حوش كبير - مصعد مجلس خارجي : غرفة نوم - صالة كبيرة - مطبخ - حمام كود رقم : VI 116880 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فتين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/2/2021
رقم الإعلان: 2082880
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