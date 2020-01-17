للبيع.فيلا مميزة 6 غرف نوم ماستر منطقة بني ياس أبوظبي الفيلا مكونه من : 6 غرف نوم ماستر - صالتين - مجلسين - بلكونة - ملحق خارجي مساحة الأرض : 15,500 قدم مربع كود رقم : VI 113911 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 544040 رقم رخصة السيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري: 53733