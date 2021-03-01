(للبيع)
|للبيع.فيلا مميزة | 6 غرف نوم ماستر | مارينا سن سيت أبوظبي الفيلا مكونة من : 6 غرف نوم ماستر - غرفة جلوس - غرفة عائلة - غرفة طعام - مجلس - مطبخ غرفة خادمة مع حمام - غرفة سائق مع حمام – مخزن - حمام سباحة مع جاكوزي - باركينج 3 سيارات - حديقة مساحة الأرض : 12,916 قدم مربع مساحة البناء : 7,696 قدم مربع كود رقم : VI 114976 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|1/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085471
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