للبيع.فيلا مميزة | 6 غرف نوم ماستر | مارينا سن سيت أبوظبي

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا مميزة | 6 غرف نوم ماستر | مارينا سن سيت أبوظبي الفيلا مكونة من : 6 غرف نوم ماستر - غرفة جلوس - غرفة عائلة - غرفة طعام - مجلس - مطبخ غرفة خادمة مع حمام - غرفة سائق مع حمام – مخزن - حمام سباحة مع جاكوزي - باركينج 3 سيارات - حديقة مساحة الأرض : 12,916 قدم مربع مساحة البناء : 7,696 قدم مربع كود رقم : VI 114976 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/3/2021
رقم الإعلان: 2085470
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.فيلا مميزة | 6 غرف نوم ماستر | مارينا سن سيت أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا مميزة | 6 غرف نوم ماستر | مارينا سن سيت أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا مميزة | 6 غرف نوم ماستر | مارينا سن سيت أبوظبي الفيلا مكونة من : 6 غرف نوم ماستر - غرفة .
القسم: 

اتصل

1/3/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا | 6 غرف نوم | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 6 غرف نوم | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 6 غرف نوم | مدينة خليفة أبوظبي الفيلا مكونة من : مجلس رجالي - غرفة نوم ماستر - 5 غرف ن.
القسم: 

اتصل

28/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا | 6 غرف نوم | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 6 غرف نوم | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 6 غرف نوم | مدينة خليفة أبوظبي الفيلا مكونة من : مجلس رجالي - غرفة نوم ماستر - 5 غرف ن.
القسم: 

اتصل

28/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا ممتازة | شارع المطار أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا ممتازة | شارع المطار أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا ممتازة | شارع المطار أبوظبي الفيلا تطل على زاوية وشارعين مكونة من : طابق أرضي : 7 أستودي.
القسم: 

اتصل

28/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا ممتازة | شارع المطار أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا ممتازة | شارع المطار أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا ممتازة | شارع المطار أبوظبي الفيلا تطل على زاوية وشارعين مكونة من : طابق أرضي : 7 أستودي.
القسم: 

اتصل

28/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا | 11 غرفة نوم | الزعاب أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 11 غرفة نوم | الزعاب أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 11 غرفة نوم | الزعاب أبوظبي فيلا واسعة وفخمة تطل على زاوية وشارعين مكونة من : 11 غرفة .
القسم: 

اتصل

28/2/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: للبيع.فيلا | 11 غرفة نوم | الزعاب أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 11 غرفة نوم | الزعاب أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 11 غرفة نوم | الزعاب أبوظبي فيلا واسعة وفخمة تطل على زاوية وشارعين مكونة من : 11 غرفة .
القسم: 

اتصل

28/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا تجارية | 5 شقق | المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا تجارية | 5 شقق | المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا تجارية | 5 شقق | المرور أبوظبي فيلا تجارية على زاوية و شارعين مكونة من : طابق أرضي - طا.
القسم: 

اتصل

28/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا تجارية | 5 شقق | المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا تجارية | 5 شقق | المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا تجارية | 5 شقق | المرور أبوظبي فيلا تجارية على زاوية و شارعين مكونة من : طابق أرضي - طا.
القسم: 

اتصل

28/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا فخمة | 14 أستوديو | 4000 قدم مربع | المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا فخمة | 14 أستوديو | 4000 قدم مربع | المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا فخمة | 14 أستوديو | 4000 قدم مربع | المرور أبوظبي فيلا تتكون من : 14 استوديو مساحة الأرض.
القسم: 

اتصل

25/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا فخمة | 14 أستوديو | 4000 قدم مربع | المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا فخمة | 14 أستوديو | 4000 قدم مربع | المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا فخمة | 14 أستوديو | 4000 قدم مربع | المرور أبوظبي فيلا تتكون من : 14 استوديو مساحة الأرض.
القسم: 

اتصل

25/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا كبيرة | 14 غرفة نوم ماستر | الرحبة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا كبيرة | 14 غرفة نوم ماستر | الرحبة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا كبيرة | 14 غرفة نوم ماستر | الرحبة أبوظبي فيلا مكونة من : طابق أرضي - طابق أول - رووف ال.
القسم: 

اتصل

25/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا كبيرة | 14 غرفة نوم ماستر | الرحبة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا كبيرة | 14 غرفة نوم ماستر | الرحبة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا كبيرة | 14 غرفة نوم ماستر | الرحبة أبوظبي فيلا مكونة من : طابق أرضي - طابق أول - رووف ال.
القسم: 

اتصل

25/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا | 7 غرف | حديقة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 7 غرف | حديقة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 7 غرف | حديقة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا تشطيب سوبر ديلوكس مكونة من : طابق أرض.
القسم: 

اتصل

25/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا | 7 غرف | حديقة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 7 غرف | حديقة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 7 غرف | حديقة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا تشطيب سوبر ديلوكس مكونة من : طابق أرض.
القسم: 

اتصل

25/2/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager