للبيع.فيلا مميزة 6 غرف نوم ماستر في منطقة بني ياس أبوظبي الفيلا مكونة من : 6 غرف نوم ماستر - صالتين - مجلسين - بلكونة - ملحق خارجي مساحة الأرض : 15,500 قدم مربع كود رقم : VI 113911 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733