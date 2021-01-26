(للبيع)
|للبيع.فيلا مميزة | 6 غرف نوم ماستر | الخالدية أبوظبي تتشرف شركة فاين هوم بتقديم لكم فيلا مميزة مكونة من : طابق أرضي : غرفة العائلة - منطقة الجلوس - حمام - غرفة الطعام - مجلس مع حمام - مطبخ - مخزن غرفة غسيل وكي - غرفة خادمة بحمام - غرفة نوم ماستر مع منطقة ملابس طابق أول : صالة - غرفة عائلة - مخزن - 5 غرف ماستر طابق رووف ملحق خارجي : غرفة خدمات - غرفة حارس - مخزن باركينج مؤجرة كود رقم : VI 117254 يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|26/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081513
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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