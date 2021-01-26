للبيع.فيلا مميزة | 6 غرف نوم ماستر | الخالدية أبوظبي تتشرف شركة فاين هوم بتقديم لكم فيلا مميزة مكونة من : طابق أرضي : غرفة العائلة - منطقة الجلوس - حمام - غرفة الطعام - مجلس مع حمام - مطبخ - مخزن غرفة غسيل وكي - غرفة خادمة بحمام - غرفة نوم ماستر مع منطقة ملابس طابق أول : صالة - غرفة عائلة - مخزن - 5 غرف ماستر طابق رووف ملحق خارجي : غرفة خدمات - غرفة حارس - مخزن باركينج مؤجرة كود رقم : VI 117254 يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042