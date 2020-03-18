للبيع.فيلا مميزة 6 غرف نوم في مدينة خليفة أبوظبي الفيلا تتكون من : طابق أرضي : غرفة ضيوف - مجلسين - صالة معيشة - غرفة طعام - غرفة خادمة - مطبخ - 3 حمامات طابق أول : 5 غرف نوم بخزائن ملابس - غرفة عائلة- صالة - تيراس كود رقم : VI 114046 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 544040 رقم رخصة السيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733