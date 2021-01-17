للبيع.فيلا مميزة | 6 غرف نوم | حوش كبير | مصعد | مجلس خارجي | مدينة خليفة أبوظبي فيلا مميزة في مدينة خليفة أ مكونة من : 5 غرف نوم ماستر - مجلس رجالي - مجلس حريمي- مغاسل - صالة طعام - صالة - حوش - مصعد مجلس خارجي مكون من : غرفة نوم - صالة كبيرة - مطبخ - حمام كود رقم : VI 116880 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group