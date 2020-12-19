للبيع.فيلا مميزة | 6 غرف | محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا مميزة | 6 غرف | محمد بن زايد أبوظبي تتشرف شركة فاين هوم بتقديم لكم فيلا مميزة مكونة من : 6 غرف ماستر - مطبخ - غرفة طعام - صالة - ملحق خارجي كود رقم : لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 أو 0508351822 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA). تأسست الشركة منذ عام 2004 وهي في مجال العقارات لمدة 15
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0555065462

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/12/2020
رقم الإعلان: 2076670
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14/12/2020
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