للبيع.فيلا مميزة | 6 غرف ماستر | ملحق خارجي | الخالدية أبوظبي فيلا مميزة مكونة من : طابق أرضي : غرفة عائلة - منطقة الجلوس - حمام - غرفة طعام - مجلس مع حمام - مطبخ - مخزن غرفة غسيل و كي - غرفة خادمة بحمام داخلي - غرفة نوم ماستر مع منطقة ملابس طابق أول : صالة - غرفة عائلة - مخزن - 5 غرف ماستر طابق رووف ملحق خارجي : غرفة خدمات - غرفة حارس - مخزن - باركينج مؤجرة كود رقم : VI 117254 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042