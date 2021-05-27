للبيع .فيلا مميزة | 6 غرف ماستر | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع .فيلا مميزة | 6 غرف ماستر | مدينة محمد بن زايد أبوظبي فيلا مميزة مكونة من : 6 غرف ماستر - غرفة طعام - صالة - غرفة الجلوس - غرفة خادمة - غرفة سائق - ملاحق خارجية كود رقم : VH 967219 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA). تأسست الشركة منذ عام 2004
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0555065462

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العنوان: - أخبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/5/2021
رقم الإعلان: 2095193
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