للبيع.فيلا مميزة | 6 غرف ماستر | محمد بن زايد | أبوظبي تتشرف شركة فاين هوم أن تقدم لكم فيلا مميزة مكونة من : 6 غرف ماستر - مطبخ - غرفة طعام - صالة - ملحق خارجي كود رقم : VI 117260 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 أو 0508351822 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA). تأسست الشركة منذ عام 2004