للبيع.فيلا مميزة | 5 غرف نوم | مجلس | منطقة ألعاب | المشرف أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : 5 غرف نوم - غرفة طعام / معيشة - مجلس - غرفة خادمة - 4 حمامات منطقة ألعاب مساحة الأرض : 2,793 قدم مربع كود رقم : VI 114731 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شرمة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733