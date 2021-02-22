(للبيع)
|للبيع.فيلا مميزة | 5 غرف نوم | المشرف أبوظبي الفيلا مكونة من : 5 غرف نوم - غرفة طعام / معيشة - مجلس - غرفة خادمة - 4 حمامات - منطقة ألعاب مساحة الأرض : 2,793 قدم مربع كود رقم : VI 114731 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|22/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084651
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