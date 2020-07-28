للبيع | فيلا مميزة 4 غرف نوم | منطقة المشرف أبوظبي هذه الفيلا المميزة مكونة من: طابق أرضي : مجلس - غرفة طعام - غرفة عائلية - حمامان للضيوف طابق أول : غرفة عائلية - 3 غرف نوم - 3 حمامات الروف : غرفة خادمة - غرفة غسيل موقفين مساحة الأرض : 10,000 قدم مربع كود رقم : VI 107074 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733