للبيع.فيلا مميزة | 4 غرف مفروشة | مجمع الفرسان أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا مميزة | 4 غرف مفروشة | مجمع الفرسان أبوظبي طابق أرضي : غرفة خادمة - غرفة سائق - مغسلة - مطبخ - حمامين - كراج طابق أول : غرفة نوم - غرفة جلوس - غرفة معيشة / طعام - غرفة مكتب - مطبخ - حمامين طابق ثاني : 3 غرف نوم - مطبخ - 3 حمامات مساحة الأرض : 4,470 قدم مربع مساحة البناء: 7,315 قدم مربع كود رقم : VI 114845 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/2/2021
رقم الإعلان: 2083497
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