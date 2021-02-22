للبيع.فيلا مميزة | 4 غرف | الرحبة أبوظبي الفيلا مكونة من : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - مجلس واسع - صالة - صالة طعام - مطبخ - غرفة خادمة - 4 حمامات مساحة الأرض : 16,476 قدم مربع كود رقم : VI 116333 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733