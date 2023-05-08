(For Sale)
|للبيع فيلا مميزة 3,500 قدم مربع عائد سنوي فيلا مقسمة شقق الدخل السنوي 250,000 درهم مساحة الارض: 3,500 قدم مربع لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بالسيد كيرو : 0508351822 الرقم المرجعى:-982201
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة فاين هوم
|Telephone:
|0508351822
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|Location:
|- المرور
Abu Dhabi - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Dirham
|Posting Date:
|8/5/2023
|Ad Number:
|2183903
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
1,000 Dirham
1,000 Dirham
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
Call
1,000 Dirham
1,000 Dirham
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
1,000 Dirham