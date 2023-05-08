للبيع فيلا مميزة 3,500 قدم مربع عائد سنوي

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Ad Photo: للبيع فيلا مميزة 3,500 قدم مربع عائد سنوي - in Abu Dhabi United Arab Emirates

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للبيع فيلا مميزة 3,500 قدم مربع عائد سنوي فيلا مقسمة شقق الدخل السنوي 250,000 درهم مساحة الارض: 3,500 قدم مربع لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بالسيد كيرو : 0508351822 الرقم المرجعى:-982201
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركة فاين هوم
Telephone: 0508351822

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Location: - المرور
Abu Dhabi -

United Arab Emirates
Ad Information:
Price: 1,000 Dirham
Posting Date: 8/5/2023
Ad Number: 2183903
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3/5/2023
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(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

** الطابق الأرضي : - غرفة نوم - غرفة معيشة / طعام - صالة - مطبخ - غرفة خادمة مع حمام - حمام ** الطا.
Category: 

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29/4/2023
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(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

** الطابق الأرضي : - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - غرفة خادمة مع حمام - مخزن - غرفة غسيل - تواليت - تي.
Category: 

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28/4/2023
Ad Photo: فيلا واسعة 4غرف نوم مع مجلس وحوشين موقع جيد في خليفة أ - in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا واسعة 4غرف نوم مع مجلس وحوشين موقع جيد في خليفة أ

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

** الطابق الأرضي : - مجلسين مع حمام - صالة - مطبخ - غرفة خادمة مع حمام ** الطابق الأول : - غرفتين ن.
Category: 

Call

28/4/2023
Ad Photo: للبيع مجمع 4 فلل مدحل خاص & حوش عائد سنوي - in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع مجمع 4 فلل مدحل خاص & حوش عائد سنوي

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

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26/4/2023
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