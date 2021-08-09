للبيع.فيلا مميزة | 20 استوديو | عائد استثماري كبير | شارع الكترا أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا مميزة | 20 استوديو | عائد استثماري كبير | شارع الكترا أبوظبي الفيلا مكونة من : 20 استوديو كود رقم : VH 980371 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركو فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004 وهي في مجال العقارات لمدة 15 عامًا، وهي تتمتع بقاعدة عملاء محلية قوية وعالمية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/8/2021
رقم الإعلان: 2102083
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للبيع.مجمع فيلتين | سعر متميز | القرم الشرقية أبوظبي مجمع فيلتين ويوجد أرض فضاء لفيلا ثالثة كل فيل.
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9/8/2021
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9/8/2021
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9/8/2021
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للبيع. فيلا 7 غرف نوم | موقع متميز | الرحبة أبوظبي

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8/8/2021
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8/8/2021
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8/8/2021
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8/8/2021
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