للبيع.فيلا مميزة | 20 استوديو | عائد استثماري كبير | شارع الكترا أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا مميزة | 20 استوديو | عائد استثماري كبير | شارع الكترا أبوظبي الفيلا مكونة من : 20 استوديو كود رقم : VH 980371 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركو فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004 وهي في مجال العقارات لمدة 15 عامًا،
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/8/2021
رقم الإعلان: 2102082
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9/8/2021
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8/8/2021
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8/8/2021
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8/8/2021
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