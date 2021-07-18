للبيع.فيلا مميزة | 20 استوديو | عائد استثماري | شارع ألكترا أبوظبي

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا مميزة | 20 استوديو | عائد استثماري | شارع ألكترا أبوظبي فيلا مميزة مكونة من : 20 استوديو عائد استثماري كبير كود رقم : VH 980371 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004 وهي في مجال العقارات لمدة 15 عامًا، وهي تتمتع بقاعدة عملاء محلية قوية وعالمي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/7/2021
رقم الإعلان: 2100284
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع. مجمع 4 فلل | على زاوية | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. مجمع 4 فلل | على زاوية | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. مجمع 4 فلل | على زاوية | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة من طابق أرضي : .
القسم: 

اتصل

18/7/2021
صورة الاعلان: للبيع. مجمع 4 فلل | على زاوية | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. مجمع 4 فلل | على زاوية | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. مجمع 4 فلل | على زاوية | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة من طابق أرضي : .
القسم: 

اتصل

18/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف نوم ماستر | المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف نوم ماستر | المشرف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف نوم ماستر | المشرف أبوظبي كل فيلا تتكون من : 6 غرف نوم ماستر بخزائن الملا.
القسم: 

اتصل

18/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف نوم ماستر | المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف نوم ماستر | المشرف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف نوم ماستر | المشرف أبوظبي كل فيلا تتكون من : 6 غرف نوم ماستر بخزائن الملا.
القسم: 

اتصل

18/7/2021
صورة الاعلان: للبيع. فيلا | 9 غرف نوم | مع جيم & ساونا | بوابة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. فيلا | 9 غرف نوم | مع جيم & ساونا | بوابة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. فيلا | 9 غرف نوم | مع جيم & ساونا | بوابة أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفتين نوم - .
القسم: 

اتصل

18/7/2021
صورة الاعلان: للبيع. فيلا | 9 غرف نوم | مع جيم & ساونا | بوابة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. فيلا | 9 غرف نوم | مع جيم & ساونا | بوابة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. فيلا | 9 غرف نوم | مع جيم & ساونا | بوابة أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفتين نوم - .
القسم: 

اتصل

18/7/2021
صورة الاعلان: للبيع .مجمع 5 فلل | مع حديقة وحوش | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .مجمع 5 فلل | مع حديقة وحوش | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .مجمع 5 فلل | مع حديقة وحوش | مدينة خليفة أبوظبي الفيلا الرئيسية : الطابق الأرضي : غرفة نوم م.
القسم: 

اتصل

18/7/2021
صورة الاعلان: للبيع .مجمع 5 فلل | مع حديقة وحوش | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .مجمع 5 فلل | مع حديقة وحوش | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .مجمع 5 فلل | مع حديقة وحوش | مدينة خليفة أبوظبي الفيلا الرئيسية : الطابق الأرضي : غرفة نوم ما.
القسم: 

اتصل

18/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا مميزة | 20 استوديو | عائد استثماري | شارع ألكترا أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا مميزة | 20 استوديو | عائد استثماري | شارع ألكترا أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا مميزة | 20 استوديو | عائد استثماري | شارع ألكترا أبوظبي فيلا مميزة مكونة من : 20 استودي.
القسم: 

اتصل

17/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 9 غرف نوم | ملحق خارجي | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 9 غرف نوم | ملحق خارجي | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 9 غرف نوم | ملحق خارجي | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفتين.
القسم: 

اتصل

17/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 9 غرف نوم | ملحق خارجي | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 9 غرف نوم | ملحق خارجي | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 9 غرف نوم | ملحق خارجي | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفتين.
القسم: 

اتصل

17/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 6 فلل | 3 غرف لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 6 فلل | 3 غرف لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 6 فلل | 3 غرف لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : صا.
القسم: 

اتصل

17/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 6 فلل | 3 غرف لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 6 فلل | 3 غرف لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 6 فلل | 3 غرف لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : صا.
القسم: 

اتصل

17/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 6 غرف نوم | زاوية وشارعين | المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 6 غرف نوم | زاوية وشارعين | المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 6 غرف نوم | زاوية وشارعين | المرور أبوظبي فيلا مكونة من : 6 غرف نوم ماستر - مجلسين - صال.
القسم: 

اتصل

17/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 6 غرف نوم | زاوية وشارعين | المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 6 غرف نوم | زاوية وشارعين | المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 6 غرف نوم | زاوية وشارعين | المرور أبوظبي فيلا مكونة من : 6 غرف نوم ماستر - مجلسين - صال.
القسم: 

اتصل

17/7/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager