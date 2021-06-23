للبيع.فيلا مميزة | 20 استوديو | شارع الكترا أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا مميزة | 20 استوديو | شارع الكترا أبوظبي فيلا مميزة مكونة من : 20 استوديو عائد استثمتري كبير كود رقم : VH 980371 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004 وهي في مجال العقارات لمدة 15 عامًا، وهي تتمتع بقاعدة عملاء محلية قوية وعالمية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0506679466

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/6/2021
رقم الإعلان: 2097703
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