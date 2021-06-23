للبيع.فيلا مميزة | 20 استوديو | شارع الكترا أبوظبي فيلا مميزة مكونة من : 20 استوديو عائد استثمتري كبير كود رقم : VH 980371 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004 وهي في مجال العقارات لمدة 15 عامًا،