(للبيع)
|للبيع.فيلا مميزة في حدائق المشرف أبوظبي هذه الفيلا المميزة مكونه من : طابق أرضي : مجلس - غرفة طعام - غرفة عائلية - حمامان للضيوف طابق أول : غرفة عائلية - 3 غرف نوم - 3 حمامات الروف : غرفة خادمة - غرفة غسيل موقفين مغطين للسيارات كود رقم : VI 107074 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 2018/53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047397
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1 درهم
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
9,000,000 درهم
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