للبيع.فيلا مميزة في حدائق المشرف أبوظبي هذه الفيلا المميزة مكونه من : طابق أرضي : مجلس - غرفة طعام - غرفة عائلية - حمامان للضيوف طابق أول : غرفة عائلية - 3 غرف نوم - 3 حمامات الروف : غرفة خادمة - غرفة غسيل موقفين مغطين للسيارات كود رقم : VI 107074 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 2018/53733