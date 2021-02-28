للبيع.فيلا ممتازة | شارع المطار أبوظبي الفيلا تطل على زاوية وشارعين مكونة من : طابق أرضي : 7 أستوديوهات طابق أول : 7 أستوديوهات طابق الرووف : 4 أستوديوهات مساحة الأرض : 5,400 قدم مربع كود رقم : VI 113834 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733