للبيع فيلا مقسمة 7 شقق فخمة فى الخالدية أبوظبي الفيلا تطل علي شارعين ومكونة من : 7 شقق كل شقة مكونة من : 3 غرف نوم - صالة - غرفة خادمة كود رقم : vi 114376 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733