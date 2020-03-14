للبيع.فيلا مقسمة 7 شقق فخمة فى الخالدية أبوظبي الفيلا تطل على شارعين ومكونة من : 7 شقق كل شقة مكونة من : 3 غرف نوم - صالة - غرفة خادمة كود رقم : VI 114376 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733