للبيع | فيلا مقسمة 6 شقق | منطقة المرور أبوظبي فيلا مكونة من 6 شقق مقسمين الي : 4 شقق : 3 غرف نوم - صالة شقتين : 2 غرف نوم - صالة مساحة الأرض : 5,400 قدم مربع كود رقم : VI 114465 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733