للبيع.فيلا مقسمة 4 شقق في منطقة المرور أبوظبي الفيلا مكونة من : 4 شقق كل شقة مكونة من : 3 غرف نوم - صالة كبير - 3 حمامات مساحة الأرض : 8,000 قدم مربع كود رقم : VI 114242 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733