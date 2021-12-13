للبيع. فيلا مقسمة شقق | موقع متميز | شارع المرور أبوظبي الفيلا مكونة من : الطابق الأرضي مكون من شقة : 3 غرف نوم - صالة - مطبخ الطابق الاول مكون من شقة : 3 غرف نوم - صالة - مطبخ طابق الرووف : أستوديو كود رقم : VH 981112 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير: 54404 رخصة التسجيل العقاري: 53733