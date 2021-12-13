للبيع. فيلا مقسمة شقق | موقع متميز | شارع المرور أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
للبيع. فيلا مقسمة شقق | موقع متميز | شارع المرور أبوظبي الفيلا مكونة من : الطابق الأرضي مكون من شقة : 3 غرف نوم - صالة - مطبخ الطابق الاول مكون من شقة : 3 غرف نوم - صالة - مطبخ طابق الرووف : أستوديو كود رقم : VH 981112 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير: 54404 رخصة التسجيل العقاري: 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/12/2021
رقم الإعلان: 2114932
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