(للبيع)
|للبيع. فيلا مقسمة شقق | موقع متميز | شارع المرور أبوظبي الفيلا مكونة من : الطابق الأرضي مكون من شقة : 3 غرف نوم - صالة - مطبخ الطابق الاول مكون من شقة : 3 غرف نوم - صالة - مطبخ طابق الرووف : أستوديو كود رقم : VH 981112 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير: 54404 رخصة التسجيل العقاري: 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0503070042
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114931
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل