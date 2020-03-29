للبيع.فيلا مفروشة 6 غرف فى مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا مفروشة بالكامل وتقع على زاوية الفيلا مكونة من : 6 غرف نوم - مجلسين - صالتين- غرفة خادمة - مطبخ خارجي رووف مكون من : غرفتين نوم مساحة الأرض : 30,000 قدم مربع كود رقم : VI 114766 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733